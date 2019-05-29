«Ведите себя прилично»: поклонники раскритиковали 65-летнюю Успенскую за фривольную позу и вызывающий наряд

Любовь Успенская поблагодарила зрителей после концерта в Красногорске. Слова признательности за теплый прием она сопроводила снимком в сценическом блестящем черном мини-платье. В нем певица сидит в кресле, на ногах – высокие замшевые сапоги на высокой шпильке.
Поза, в которой сидит Любовь Успенская, демонстрирует ее стройные ноги. Но именно это и не понравилось многим ее поклонникам. И в то время, как одни хвалят артистку за отличную фигуру, за талант и душевность, другие призывают к морали и критикуют за неподобающее положение тела.
«Когда нет лица приходится показывать ляжки»,
«Вы как певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш….!!! И это огорчает...... После операций конечно хочется показать, но не стоит делать этого в своем возрасте, вам это не идет!!!»,
«Я люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на 7 десятке в такой позе смотрится не очень. последняя попытка уходящей певицы)»,
«Не по годам,будь скромнее», - посыпались обвинения (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Те, кто встал на защиту Любови Успенской, отметили, что гадости пишут от зависти, потому что даже не у каждой молодой женщины есть такие красивые и подтянутые ноги.
А как вы считаете, новое фото Успенской приличное?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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