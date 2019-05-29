«Ведите себя прилично»: поклонники раскритиковали 65-летнюю Успенскую за фривольную позу и вызывающий наряд

«Когда нет лица приходится показывать ляжки»,

«Вы как певица мне очень нравитесь!!! Но ваше фото, просто как ш….!!! И это огорчает...... После операций конечно хочется показать, но не стоит делать этого в своем возрасте, вам это не идет!!!»,

«Я люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на 7 десятке в такой позе смотрится не очень. последняя попытка уходящей певицы)»,

«Не по годам,будь скромнее», - посыпались обвинения (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).