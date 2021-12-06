Киркоров заявил, что будет финансово обеспечивать возлюбленных своей дочери

На днях Алле-Виктории Киркоровой исполнилось 10 лет, а это значит, что через несколько лет она вступит в подростковый возраст и начнет строить отношения с молодыми людьми. Это осознает и ее отец — 54-летний Филипп Киркоров. Он заявил, что для партнеров своей дочери не будет жалеть средств.

Об этом исполнитель хита «Цвет настроения синий» сообщил ведущей рубрики «Острый репортаж с Аллой Михеевой» проекта «Вечерний Ургант». 32-летняя телеведущая уточнила у поп-короля российской эстрады, планирует ли он в будущем помогать финансово ухажерам своей наследницы, на что получила шутливый ответ. «Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать своей дочери», — цитирует его ответ портал 5tv.ru. Народный артист РФ также отметил, что хочет, чтобы избранник Аллы-Виктории был мудрым и красивым.