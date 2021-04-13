Киркоров и Лорак, Калкин и Джексон: кто из знаменитостей крестил звездных детей

Андрей Малахов и Филипп Киркоров дружат много лет. И, когда король поп-сцены стал отцом, в крестные дочери Алле-Виктории и сыну Мартину он выбраз звезду ТВ. Малахов признается, что видеться с крестниками так часто, как хотелось бы, у него не получается. Но при возможности Малахов проводит время с детьми: ходит с ними в кафе или приезжает в гости к Филиппу.