Киркоров и Лорак, Калкин и Джексон: кто из знаменитостей крестил звездных детей
Фото: www.instagram.com/anilorak/
Борис Корчевников стал крестным отцом дочери Софии своего коллеги Романа Голованова. Подклонники Бориса умилились трогательному фото и посоветовали телеведущему и самому обзаввестись семьей.
Дима Билан уже считается членом семьи своего продюсера Яны Рудковской: их связыввает многолетняя дружба и продотворная работа. Певец также является крестным отцом сына Яны и Евгения Плющенко Саши.
Андрей Малахов и Филипп Киркоров дружат много лет. И, когда король поп-сцены стал отцом, в крестные дочери Алле-Виктории и сыну Мартину он выбраз звезду ТВ. Малахов признается, что видеться с крестниками так часто, как хотелось бы, у него не получается. Но при возможности Малахов проводит время с детьми: ходит с ними в кафе или приезжает в гости к Филиппу.
Фото: www.instagram.com/malakhov007/
Филипп Киркоров в свою очередь — крестный отец дочери Ани Лорак Софии. Каролина и Филипп неразщлучны много лет — в творческом и дружеском плане. И, когда певица родила первенца, выбор крестного был простым.
Сосо Павлиашвили кум Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Сосо — крестный отец 3-летней дочери Алексея и Юлии Амелии.
Семьи Чумоковых и Павлиашвили часто проводят праздники вместе.
Николай Расторгуев — крестный отец 12-летнего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой Елисея.
Фото: www.instagram.com/dima_pevtsov/
Историк моды и телеведущий Александр Васильев в мододости был женат на француженке, но детей у него нет. Зато его много раз просили стать крестным отцом, а он и не отказывал.
Фото: www.instagram.com/alexandre_vassiliev/
У 34-летней Натальи Ионовой и ее супруга Александра Чистякова растут две дочери: 13-летняя Лида и 9-летняя Вера. Крестным отцом старшей являетсякомпозитор Максим Фадеев, а крестной — Ксения Собчак.
Крестной мамой Веры стала сестра Александра Чистякоа Мария (мама девочки), а крестным — друг семьи, продюсер Сэм Арутюнян.
Крестным отцом 19-летней дочери Алены Апиной Ксении является Борис Моисеев.
Ольга Кабо и Алика Смехова давние подруги. Они познакомились больше 20 лет назад на съемках. И они крестные матери сыновей друг друга: Алика крестила Виктора, а Ольга — Артема.
Многие зарубежные знаменитости тоже имеют своеобразное родство, являясь друг другу кумовьями. Например, актриса Элизабет Херли выбрала в крестные отцы своему красавцу-сыну Дэмиану самого Элтона Джона. Кстати, вдень рождения маэстро кума ригинально его поздравила, отметив «Ты освещаешь мою жизнь!».
Сама Элизабет тоже крестная мать, причем дважды: сыновей Виктории и Дэвида Бекхэм Бруклина и Ромео.
23-летняя дочь Майкла Джексона является крестницей Маколея Калкина. Девушка не скрывает, что обожает его, и выкладывает в соцсеть фото с ним. Кстати, звезда «Один дома» в 40 лет впервые стал отцом.
Что объединяет Дрю Бэрримор и Гвинет Пэлтроу, кроме того, что они обе красавицы-актрисы? Они обе крестные дочери режиссера Стивена Спилберга. Дрю повезло еще больше: ее крестная мать — Софи Лорен.
Фото и видео: Instagram Андрея Малахова, Максима Фадеева, Ксении Собчак, Натальи Ионовой, Александра Васильева, Дмитрия Певцова, Николая Расторгуева, Дмитрия Певцова, Юлии Ковальчук, Бориса Корчевникова, Дрю Бэрримор и Гвинет Пэлтроу, Алены Апиной, Ольги Кабо и Алики Смеховой, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Элизабет Херли, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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