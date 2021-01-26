Кира Найтли призналась, что больше не готова сниматься в постельных сценах

Кира Найтли, звезда фильмов «Пираты Карибского моря», «Гордость и предубеждение», «Анна Каренина» и других, заявила, что постельные сцены в фильмах стали для нее своеобразным табу. Своими откровениями актриса поделилась в интервью для подкаста Chanel Connects.

По словам Найтли, это доставляет ей немалый дискомфорт, если режиссер мужского пола. Она добавляет, что могла бы согласиться на эротику, но лишь в том случае, если съемками картины будет заведовать женщина. Такие изменения появились в контрактах актрисы после того, как она в 2015 году стала мамой.

«У меня нет абсолютного запрета на эротику, но есть такой запрет на подобную работу с мужчинами»

Есть, однако, и другая причина для отказа от постельных cцен, помимо личного дискомфорта. Найтли призналась, что не желает способствовать так называемому «мужскому взгляду», или, с точки зрения феминисток, изображение реальности исключительно с точки зрения гетеросексуального мужчины.

По мнению Киры, очень часто именно мужчины-режиссеры снимают «ужасные сексуальные сцены, где все намазаны маслом и стонут», и их цель — сделать кого-то привлекательным. Для Найтли это недопустимо.

Актриса добавляет, что по ее мнению, фильмы на многие темы, в том числе о материнстве, а также о принятии собственного тела, должны снимать исключительно женщины-режиссеры.