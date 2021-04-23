Ким Кардашьян уличили в копировании стиля Виктории Бекхэм

К примеру, Кардашьян появилась в рекламе духов Hearts в комбинезоне, ткань которого напоминает блестящую фольгу. В подобных нарядах многократно на сцену выходила Виктория. Кроме того, Кардашьян «сплагиатила» образ бизнес-леди 1998 года и вышла в свет в белом классическом костюме от Dior.

Ким любит носить одежду красного цвета, который часто надевала Бекхэм три десятка лет назад. Кардашьян и Бекхэм схожи в предпочтении платьев в бельевом стиле. Телеведущая ранее пришла на свадьбу рэпера Chance в шелковом платье люксового бренда Versace. Кроме того, Ким, как и Виктория, иногда выходит в свет в одежде с анималистичным принтом.

Ранее российская модель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова обвинила американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян в плагиате ее наряда. На снимке Решетова запечатлена в объемной куртке с камуфляжным принтом, белом топе, черном корсете, на ее ногах — длинные сапоги. На втором снимке Ким Кардашьян в платье с камуфляжным принтом и таких же длинных сапогах. Как уточнила Решетова, она появилась в этом образе 12 марта, а Ким — намного позже, 22 марта.