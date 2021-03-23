Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате ее стиля

Ранее поклонники модели решили, что после расставания с Решетовой Тимати нашел себе девушку, похожую на нее. У певца появилась новая фаворитка - одна из участниц шоу «Холостяк». Вместе с Марией Вебер - по мнению многих, самой распиаренной из участниц проекта, рэпер отправился на Мальдивы.

Фотографии с отдыха Мария публиковала в своем блоге - не афишируя отдых с музыкантом, но и не особенно его скрывая. Однако на острова в гости к паре приехал Моргенштерн и опубликовал в своем аккаунте те же виды, которые ранее появились в блоге Марии.