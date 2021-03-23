Анастасия Решетова обвинила Ким Кардашьян в плагиате ее стиля
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
25-летняя россиянка опубликовала коллаж в stories своего аккаунта. На снимке Решетова запечатлена в объемной куртке с камуфляжным принтом, белом топе, черном корсете, на ее ногах - длинные сапоги. На втором снимке Ким Кардашьян в платье с камуфляжным принтом и таких же длинных сапогах. Как уточнила Решетова, она появилась в этом образе 12 марта, в Ким - намного позже, 22 марта. «То платье я уже простила», - отметила российская модель.
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova
Ранее поклонники модели решили, что после расставания с Решетовой Тимати нашел себе девушку, похожую на нее. У певца появилась новая фаворитка - одна из участниц шоу «Холостяк». Вместе с Марией Вебер - по мнению многих, самой распиаренной из участниц проекта, рэпер отправился на Мальдивы.
Фотографии с отдыха Мария публиковала в своем блоге - не афишируя отдых с музыкантом, но и не особенно его скрывая. Однако на острова в гости к паре приехал Моргенштерн и опубликовал в своем аккаунте те же виды, которые ранее появились в блоге Марии.
Фото: Instagram/@volkonskaya.reshetova, Instagram/@kimkardashian
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