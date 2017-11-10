37-летняя Ким Кардашьян рассекретила пол ребенка от суррогатной матери.

«Моя дочь думает, что она очень хитрая. В эти выходные мы организовали вечеринку в честь будущего малыша. Я очень хотела устроить праздник, чтобы Норт чувствовала, что скоро у нас появится еще ребеночек. Люди приносили игрушки и подарки, и она открывала коробки весь следующий день. «Мамочка, пока крошки-сестренки с нами нет, я думаю, что мне нужно взять все эти игрушки в мою комнату и проверить, подходят ли они для нашей крошки-сестренки», — рассказала мать четырехлетней Норт.

Напомним, Ким беспокоило, что Норт может не принять ее сына Сейнта, которому сейчас годик. Но, судя по ее к нему отношению, будущая мама уверена: с третьим ребенком все будет в порядке. Он родится у суррогатной матери в январе и тут же прибудет в семейство.

Имя для нового члена семьи пока не придумали. Сестренка предлагает назвать девочку Стар («звезда») — так же, как она называет все свои игрушки, но маме не слишком нравится эта идея.

Фото: globallookpress