Ким Кардашьян случайно сообщила пол третьего ребенка
Минувшим вечером в эфире шоу Эллен Дедженерес светская львица Ким Кардашьян, рассказывая об ожидании их третьего с Канье Уэстом ребенка, случайно рассекретила его пол.
«Моя дочь думает, что она очень хитрая. В эти выходные мы организовали вечеринку в честь будущего малыша. Я очень хотела устроить праздник, чтобы Норт чувствовала, что скоро у нас появится еще ребеночек. Люди приносили игрушки и подарки, и она открывала коробки весь следующий день. «Мамочка, пока крошки-сестренки с нами нет, я думаю, что мне нужно взять все эти игрушки в мою комнату и проверить, подходят ли они для нашей крошки-сестренки», — рассказала мать четырехлетней Норт.
Напомним, Ким беспокоило, что Норт может не принять ее сына Сейнта, которому сейчас годик. Но, судя по ее к нему отношению, будущая мама уверена: с третьим ребенком все будет в порядке. Он родится у суррогатной матери в январе и тут же прибудет в семейство.
Имя для нового члена семьи пока не придумали. Сестренка предлагает назвать девочку Стар («звезда») — так же, как она называет все свои игрушки, но маме не слишком нравится эта идея.
Фото: globallookpress