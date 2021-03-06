Ким Кардашьян рассказала о травле за лишний вес во время беременности

В феврале состоялась премьера скандального документального фильма Framing Britney Spears об опеке над певицей и влиянии медиа на ее здоровье. Ким Кардашьян посмотрела картину и выразила свою поддержку Бритни Спирс. Она рассказала, что фильм напомнил ей о травле со стороны журналистов и пользователей Сети во время первой беременности. По словам теледивы, жестокие насмешки и оскорбления могут сломить даже самого сильного человека: «Когда я была беременна Норт, у меня была преэклампсия, из-за которой я неконтролируемо потолстела». Ким рассказала подписчикам, что за время беременности она набрала около 30 килограммов лишнего веса. Все это время она каждый день плакала из-за изменений, происходящих с ее телом, а стыд и подавленность звезды усиливала травля в СМИ.