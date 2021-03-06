Ким Кардашьян рассказала о травле за лишний вес во время беременности
Фото: @kimkardashian / Instagram
В феврале состоялась премьера скандального документального фильма Framing Britney Spears об опеке над певицей и влиянии медиа на ее здоровье. Ким Кардашьян посмотрела картину и выразила свою поддержку Бритни Спирс. Она рассказала, что фильм напомнил ей о травле со стороны журналистов и пользователей Сети во время первой беременности. По словам теледивы, жестокие насмешки и оскорбления могут сломить даже самого сильного человека: «Когда я была беременна Норт, у меня была преэклампсия, из-за которой я неконтролируемо потолстела». Ким рассказала подписчикам, что за время беременности она набрала около 30 килограммов лишнего веса. Все это время она каждый день плакала из-за изменений, происходящих с ее телом, а стыд и подавленность звезды усиливала травля в СМИ.
Фото: @kimkardashian / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили об официальном разводе. 40-летняя звезда реалити и 43-летний музыкант официально объявили о разводе после многочисленных слухов о расставании. Ким Кардашьян и Канье Уэст подали заявление на развод, сообщают западные СМИ. Решение звезд и многодетных родителей было обоюдным и было принято мирно. Согласно официальным документам, расстаться с супругом решила Ким, пишет AP. Она хочет быть главным опекуном их детей.
Фото: Instagram
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