Ким Кардашьян нашла себе компанию на День всех влюбленных

Ким Кардашьян, несмотря на громкий развод с супругом, рэпером Канье Уэстом, не собирается отказываться от праздника — Дня всех влюбленных. Об этом рассказал источник, близкий к Кардашьянам, изданию People.

Отметить 14 февраля она решила в кругу самых любимых — родственников и детей. Компании Уэста на вечеринке не предусмотрено.

«Ким потрясающая она запланировала празднование Дня святого Валентина с детьми и семьей. Она любит делать этот день особенным для детей», — говорит инсайдер.

Отношения с Канье Уэстом достигли пика — к разводу Кардашьян подошла серьезно — наняла опытного адвоката Лору Вассер, которая специализируется непосредственно на бракоразводных процессах звезд. Уэст поспешил забрать свои личные вещи из их общего с Ким дома — причем начал он со своей коллекции из 500 пар кроссовок, которые он увез, пока Кардашьян вместе с подругами проводила время на островах.

Сама Ким уже запланировала громко отметить развод — причем шампанским дело явно не обойдется. Кардашьян заявила, что снимет частный остров и устроит вечеринку, чтобы расслабиться.

Слухи о причинах развода ходят противоречивые. Так, близкие к Канье Уэсту говорят, что рэпер устал от публичного образа жизни и реалити-шоу Кардашьян:

«Он не хочет иметь с ними ничего общего», — рассказал журналистам один из его друзей.

Те же источники, что ближе к Ким, утверждают, что дело в биполярном расстройстве, которым давно страдает рэпер.

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