Ким Кардашьян красиво отпразднует развод – на шикарной вилле на частном острове

Ким Кардашьян рассказала, как собираемся отметить официальный развод с мужем Канье Уэстом. Как сообщает издание Mirror, звезда собирается закатить по этому поводу вечеринку на шикарной вилле, которую она арендует на частном острове, пригласить на нее самых близких друзей и как следует расслабиться.

«Она подумывает об аренде роскошной виллы, вполне возможно, на частном острове, где она сможет пить коктейли и танцевать. Дети тоже придут, но все хотят, чтобы Ким побаловала себя и просто расслабилась. Она ощущает позитив и свободу, потому что наконец воодушевлена будущим», – говорит инсайдер из окружения Кардашьян.

О томя что пара окончательно пришла к решению расторгнуть брак, стала известно в прошлом месяце. Также сообщается, что Ким Кардашьян наняла адвоката Лору Вассер, которая занимается бракоразводными процессами звёзд.

Ранее Ким оказалась в списке самых желанных красавиц в мире — ее лицо было признано идеальным благодаря математическим рассчетам и золотому сечению. Также в число идеальных попали лица Меган Маркл и Мишель Киган.