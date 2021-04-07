Ким Кардашьян, Канье Уэст и не только: звезды, сколотившие миллиарды своим трудом

В перечень людей, заработавших миллиард своим трудом, младшая представительница семейства Кардашьян-Дженнер была внесена два года назад. Однако летом 2020 года, уже после публикации рейтинга, Forbes пересчитал оценку ее состояния с учетом новых данных и лишил ее статуса миллиардера. В 2021 году она вовсе не вошла в список. Оказалось, девушка имеет 900 миллионов долларов, а не миллиард.

Как бы то ни было, модель остается одной из самых богатых знаменитостей мира. А пока статусом миллиардера могут наслаждаться другие звезды.