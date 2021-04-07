Ким Кардашьян, Канье Уэст и не только: звезды, сколотившие миллиарды своим трудом
Фото: picture-alliance.com
В перечень людей, заработавших миллиард своим трудом, младшая представительница семейства Кардашьян-Дженнер была внесена два года назад. Однако летом 2020 года, уже после публикации рейтинга, Forbes пересчитал оценку ее состояния с учетом новых данных и лишил ее статуса миллиардера. В 2021 году она вовсе не вошла в список. Оказалось, девушка имеет 900 миллионов долларов, а не миллиард.
Как бы то ни было, модель остается одной из самых богатых знаменитостей мира. А пока статусом миллиардера могут наслаждаться другие звезды.
Фото: picture-alliance.com
Ким Кардашьян-Уэст
Несмотря на то, что впервые Ким попала на страницы Forbes в 2011 году, речь тогда шла лишь о подсчете ее подписчиков в Twitter — 6,6 миллиона. Сегодня Кардашьян официально признана миллиардершей. По оценкам экспертов, состояние Кардашьян-Уэст сейчас составляет один миллиард долларов (в октябре 2020 года эта сумма равнялась 780 миллионам долларов) благодаря двум прибыльным проектам — KKW Beauty и Skims, а также доходам от реалити-шоу, спонсорских контрактов и ряда небольших вложений.
Фото: picture-alliance.com
Канье Уэст
Рэпер Канье Уэст, с которым решилась разойтись Ким, богаче своей жены, но значительная часть его состояния — неликвидна. Главный актив знаменитости — обувной бренд Yeezy, известный массивными кроссовками по цене от 200 долларов за пару.
Уэст владеет им единолично, но стоимость компании зависит от adidas, которая производит, продвигает товар. Рэпер получает примерно 11% годовой выручки Yeezy, которая в 2019 году составила около 1,3 миллиарда долларов. В апреле 2020 года Forbes оценил бренд в 1,26 миллиарда долларов.
Фото: picture-alliance.com
Jay-Z
Еще в 2019 году американский певец Jay-Z (настоящее имя Шон Кори Картер) стал первым рэпером-миллиардером в мире. Его состояние оценили в миллиард долларов. Среди активов рэпера — бизнес по производству алкоголя, обширная коллекция предметов искусства, а также недвижимость и акции ряда компаний, включая Uber.
Фото: picture-alliance.com
Опра Уинфри
Легендарная американская телеведущая Опра Уинфри, совокупное состояние которой в 2020 году оценивалось в 2,6 миллиарда долларов, в 2020 году смогла увеличить свой доход благодаря стримингу — новому конкуренту телевидения, который принес ей еще больше славы.
Фото: picture-alliance.com
Стивен Спилберг и Джордж Лукас
Продюсер, режиссер Стивен Спилберг (отец «Парка Юркого периода» и «Индианы Джонса») уже почти 11 лет входит в список самых богатых знаменитостей Голливуда. Всего 20 самых кассовых фильмов гуру режиссура собрали в прокате более десяти миллиардов долларов, и это абсолютный рекорд всех времен. На сегодняшний день его состояние оценивается примерно в четыре миллиарда долларов — таким образом, он уступает лишь одному человеку из всей голливудской тусовки, а именно своему давнему другу и коллеге Джорджу Лукасу (создатель «Звездных войн»), который имеет около 5,4 миллиарда долларов.
Фото: picture-alliance.com
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