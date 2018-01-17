Новорожденная дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста получила необычное имя.

15 января 37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст стали родителями в третий раз. Дочку выносила и родила суррогатная мать, но это не облегчило переживаний Ким. «Она здесь, и мы без ума от нее», — выдохнула она тогда, не уточнив имени малышки.

Сегодня звезда реалити-шоу сообщила имя дочки — Чикаго, родной город Канье Уэста.

Первого и второго ребенка Ким и Канье назвали Норт и Сейнт, поэтому никто не удивился такому выбору.

Напомним, что малышка родилась в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

Фото: globallookpress, instagram