Таблоиды сообщили, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста появится пятый ребенок

Накануне годовщины свадьбы Ким призналась, что о наследниках больше не задумывается. «Четверо — это столько детей, со сколькими я могу управиться», — говорила она. Однако она не скрывала, что муж хочет, чтобы у них в семье было 5-6 малышей.

Но теперь таблоиды сообщают, что в семье Кардашьян-Уэст может появиться еще один ребенок. И на этом, по сведениям Radar Online, настаивает Канье. Издание уточняет, что в 2020 году супруги могут еще раз прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Таблоид, ссылаясь на свои источники в окружении пары, сообщает, что Ким Кардашьян волнует возраст. В 2020-м году она отметит 40-летие, и уверена, что еще детей нужно заводить или сейчас, или никогда.