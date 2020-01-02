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Таблоиды сообщили, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста появится пятый ребенок

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Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четверых детей

Фото: Instagram

Пара планирует в 2020 году завести еще одного малыша.

Ким Кардашьян и Канье Уэст женаты больше пяти лет. За эти годы в семье появились четверо детей: дочь Норт и сына Сейнта Ким родила сама, а еще одну дочь Чикаго и сына Псалма — суррогатные матери.

Старшая дочь Ким и Канье — Норт

Накануне годовщины свадьбы Ким призналась, что о наследниках больше не задумывается. «Четверо — это столько детей, со сколькими я могу управиться», — говорила она. Однако она не скрывала, что муж хочет, чтобы у них в семье было 5-6 малышей.

Но теперь таблоиды сообщают, что в семье Кардашьян-Уэст может появиться еще один ребенок. И на этом, по сведениям Radar Online, настаивает Канье. Издание уточняет, что в 2020 году супруги могут еще раз прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Таблоид, ссылаясь на свои источники в окружении пары, сообщает, что Ким Кардашьян волнует возраст. В 2020-м году она отметит 40-летие, и уверена, что еще детей нужно заводить или сейчас, или никогда.

Ким и Канье дважды пользовались услугами суррогатных матерей из-за проблем со здоровьем модели и звезды реалити-шоу. Первые две ее беременности проходили тяжело и с осложнениями, поэтому врачи запретили ей вновь рожать самой.

Источник не сообщает, во столько Канье и Ким обойдется услуга по вынашиванию ребенка. Известно, что суррогатная мать за вынашивание второй дочери пары Чикаго получила 113 тысяч долларов.

Фото и видео: Instagram

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