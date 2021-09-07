Хью Джекман рассказал о смерти отца: «Он посвятил свою жизнь семье»

Утром 6 сентября Хью Джекман поделился со своими поклонниками горестной новостью — скончался его отец. Умер он у себя дома в собственной постели и в очень символичный день.

«Рано утром в День отца (в Австралии) мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и своей вере. Я молюсь, чтобы он теперь пребывал рядом с богом», — рассказал в своем личном блоге актер.