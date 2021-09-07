Хью Джекман рассказал о смерти отца: «Он посвятил свою жизнь семье»
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Фото: @thehughjackman
Утром 6 сентября Хью Джекман поделился со своими поклонниками горестной новостью — скончался его отец. Умер он у себя дома в собственной постели и в очень символичный день.
«Рано утром в День отца (в Австралии) мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и своей вере. Я молюсь, чтобы он теперь пребывал рядом с богом», — рассказал в своем личном блоге актер.
Отец актера был очень религиозным человеком и дал соответствующее воспитание и своим детям.
В комментариях поклонники и коллеги выразила сочувствие Джекману.
Крис Джекман был родом из Великобритании, но с женой и детьми уехал в Австралию. Позже, однако, супруга забрала дочерей и вернулась в Великобританию, отец остался в Сиднее с сыновьями.
Ранее актер поделился снимками из семейного архива в честь годовщины свадьбы со своей супругой Деборрой-Ли Фернес. Их считают одной из самых крепких семейных пар в Голливуде, они воспитывают двоих приемных детей — дочь Аву и сына Оскара.
Фото: Instagram, Global Look Press