Худрук МХАТа сравнил таланты Валерии и Ольги Бузовой на театральной сцене
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков в шоу «Откройте, Давид» раскрыл, почему позвал Бузову на сцену и почему Валерия, которую изначально выбрали на эту роль, не смогла принять участие.
«Мы с Валерией общались хорошо и тепло. Мне было интересно, она была совершенно готова. Но графики и праздники и ее обязательства перед другими не совпали. Разницы между Валерией и Бузовой функциональной большой нет. Да, у них разница рыночная в этом маркетинге, кто-то 35+, кто-то 28», — заявил он.
При этом Бояков не утверждает, что Бузова — хорошая актриса, однако не считает это проблемой.
«Не могу сказать, что я в восторге от ее артистических талантов и вокальных данных. Нет, конечно. Она тот, кто есть. Готов многое поставить на кон, что лет через пять мы вернемся к этому разговору, и я напомню: "Помните, я говорил, что Бузова нас удивит?". Она точно нас еще удивит, она развивается, она не пустая, не дерево. Вряд ли она будет артисткой труппы МХАТа, хотя Бог иногда смеется над всякими прогнозами. Но эту роль она сыграла», — объяснил он свое решение.
Напомним, многих звезд российского шоу-бизнеса такой выбор оскорбил.
Фото: Global Look press