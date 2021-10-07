Худрук МХАТа сравнил таланты Валерии и Ольги Бузовой на театральной сцене

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков в шоу «Откройте, Давид» раскрыл, почему позвал Бузову на сцену и почему Валерия, которую изначально выбрали на эту роль, не смогла принять участие.

«Мы с Валерией общались хорошо и тепло. Мне было интересно, она была совершенно готова. Но графики и праздники и ее обязательства перед другими не совпали. Разницы между Валерией и Бузовой функциональной большой нет. Да, у них разница рыночная в этом маркетинге, кто-то 35+, кто-то 28», — заявил он.