Михалков предлагает Бузовой поработать билетершей вместо игры на сцене МХАТа

Михалков отметил желание Ольги работать в театре, но предложил ей ряд других профессий: «Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?»

Режиссер считает, что дать роль Бузовой тоже самое, что устроить ее офтальмологом в больницу. «Почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу?», – добавил Никита Сергеевич.

Напомним, что 35-летняя ведущая Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа в роли певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин». Спектакль прошел с аншлагом и полным залом. Однако мнения знаменитостей и критиков по поводу дебюта Ольги разделились. Сама же певица назвала работу в театре своим главным достижением в жизни.