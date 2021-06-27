Михалков предлагает Бузовой поработать билетершей вместо игры на сцене МХАТа
В новом выпуске своей авторской программы «Бесогон TV» 75-летний Никита Михалков высказался по поводу работы ведущей «Дома-2» в театральной постановке на сцене Московского театра им. Чехова.
Не только игра Ольги Бузовой была принята режиссером скептически. Он не доволен выбором художественного руководителя театра Эдуарда Боякова взять в спектакль непрофессиональную актрису «ради хайпа». «Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера "ради хайпа"?» – рассуждает режиссер.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Никита Сергеевич добавил, что 23 млн подписчика певицы не ходят в театр, тем более во МХАТ.
Михалков отметил желание Ольги работать в театре, но предложил ей ряд других профессий: «Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?»
Режиссер считает, что дать роль Бузовой тоже самое, что устроить ее офтальмологом в больницу. «Почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу?», – добавил Никита Сергеевич.
Напомним, что 35-летняя ведущая Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа в роли певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин». Спектакль прошел с аншлагом и полным залом. Однако мнения знаменитостей и критиков по поводу дебюта Ольги разделились. Сама же певица назвала работу в театре своим главным достижением в жизни.
Фото и видео: Global Look Press
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