Худая и счастливая! 50-летняя Оксана Фандера поделилась стильной черно-белой «полуобнаженной» фотографией
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Оксана Фандера продемонстрировала стройные ноги и интригующее декольте.
Безупречная фигура 50-летней Оксаны Фандеры многие годы восхищает ее поклонников. Сегодня актриса поделилась в блоге стильным черно-белым снимком, под которым открыла один из маленьких секретов своей молодости. «Праздник, который всегда с тобой — хохот...)))», — написала она.
«Лучшая», «Не могу понять это вы или ваша дочь?! Счастья Вам в новом году!», «Шикарное фото, шикарная Вы», «Красота душевная не дает увянуть красоте внешней», «Вечная девочка смех», «Прекрасна», «Красивая очень! Уникальная и настоящая»— обсуждают фолловеры.
Фото: instagram