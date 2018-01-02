Оксана Фандера продемонстрировала стройные ноги и интригующее декольте.

Безупречная фигура 50-летней Оксаны Фандеры многие годы восхищает ее поклонников. Сегодня актриса поделилась в блоге стильным черно-белым снимком, под которым открыла один из маленьких секретов своей молодости. «Праздник, который всегда с тобой — хохот...)))», — написала она.

«Лучшая», «Не могу понять это вы или ваша дочь?! Счастья Вам в новом году!», «Шикарное фото, шикарная Вы», «Красота душевная не дает увянуть красоте внешней», «Вечная девочка смех», «Прекрасна», «Красивая очень! Уникальная и настоящая»— обсуждают фолловеры.

Фото: instagram