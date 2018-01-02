Оксана Фандера продемонстрировала стройные ноги и интригующее декольте.

Безупречная фигура 50-летней Оксаны Фандеры многие годы восхищает ее поклонников. Сегодня актриса поделилась в блоге стильным черно-белым снимком, под которым открыла один из маленьких секретов своей молодости. «Праздник, который всегда с тобой — хохот...)))», — написала она.