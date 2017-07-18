9-летняя дочь актера Алексея Панина дала откровенное интервью

Непростая судьба дочери Алексея Панина заставила ее рано повзрослеть. В свои девять лет Нюся умеет достойно отвечать хейтерам, хорошо разбирается в людях и точно знает, с кем и как хочет жить дальше. Девочка прекрасно переносит повышенное внимание к себе и умеет общаться с журналистами. На днях она дала интервью изданию «СтарХит», в котором ответила даже на неудобные вопросы.

Так, дочь Алексея Панина не против его романов. С его новой девушкой, гримером Ольгой, девочка познакомилась на десять минут раньше, чем папа. «Оля мне перед эфиром косички плела. Ну да, хорошая девушка, добрая. Мы с ней на роликах катаемся», — рассказала Нюся.

Девочка мечтает о брате, но не испытывает иллюзий по поводу своей мамы. «Мечтаю о брате. Обожаю маленьких детей», — призналась она.

Отца девочка любит безоговорочно: «Никто, кроме меня, не знает, какой он на самом деле. Я его люблю, он самый близкий мне человек».