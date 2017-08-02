Фанаты заметили кольцо на безымянном пальце актера

«Хоть один сезон не прошел зря», — радуются поклонники актера Ильи Глинникова и модели Екатерины Никулиной. Фотография, которую разместили влюбленные в соцсетях, дала внимательным фанатам повод для разговоров. Кольцо, появившееся на безымянном пальце жениха, означает только одно: у них действительно все серьезно .

«А у него кольцо на безымянном пальце правой руки, между прочим», «Вы очень классные! Большого счастья и любви вам! Я очень рада за вас!», «Самые замечательные! Будьте счастливы всегда и везде!!! Так хорошо, что вы вдвоем постите одинаковые снимки - гармония и любовь... Круто, ребят!) Обожаю вашу пару», — пишут фанаты.

Действительно ли пара заключила брак, или Илья надел кольцо как украшение — неизвестно. Пара пока не комментирует возникшие предположения.

Фото: instagram.com