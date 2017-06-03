Самый чувствительный и романтичный герой шоу, звезда «Интернов» Илья Глинников сделал свой непростой выбор. Отказав в финале проекта 26-летней участнице Мадине Тамовой, Илья плакал и просил высшие силы помочь ему не броситься с башни, на которой снимались последние эпизоды объяснения с двумя финалистками.

Победительницей шоу стала 22-летняя Екатерина Никулина. Катя училась в РЭУ им. Плеханова, живет в Москве, работает арт-директором в кафе, увлекается конным спортом и мечтает стать актрисой или певицей. Правда, катины карьерные планы и мечты о славе не по душе Илье, который сам мечтает о домашней жене и хранительнице очага. В любом случае, это не помешало актеру выбрать из всех участниц именно Никулину, которой в финале проекта он признался в любви и подарил кольцо.

Фото: Instagram