«Холостяк» Криворотов признался, что болен коронавирусом, а Пино его не поддержала
Фото: Instagram
Главный герой седьмого сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов лечится от коронавируса. Как сообщил артист на своей странице в Instagram, то же заболевание диагностировано и у нескольких участников его группы Dr. Krivorotov. В результате ребятам пришлось отложить ближайшие концерты.
Наша большая мечта была вновь встретиться с вами на живом концерте офлайн, ощутить драйв и единение в музыке. Но я, как доктор, не могу себе позволить подвергать свою аудиторию даже минимальному риску,
— уточнил Криворотов под свежим постом. Он сообщил, что организаторы его ближайших выступлений свяжутся со всеми, кто успел купить билеты. Концерты перенесут.
Подписчики пожелали Антону и его коллегам поскорее поправиться и написали много добрых пожеланий. Сочувствие выразила и участница Comedy Woman Надежда Сысоева. А вот невеста Криворотова Барбара Пино пока в комментариях не появилась и любимого не поддержала.
В последнее время ходят слухи, что красивая пара распалась. Однако Криворотов их не раз опровергал. Его поддерживала и Лиза Адаменков, высказывавшая мнение, что роман Пино и Криворотова настоящий.
Фото: Instagram/@dr.krivorotov
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