«Холостяк» Криворотов признался, что болен коронавирусом, а Пино его не поддержала

— уточнил Криворотов под свежим постом. Он сообщил, что организаторы его ближайших выступлений свяжутся со всеми, кто успел купить билеты. Концерты перенесут.

Подписчики пожелали Антону и его коллегам поскорее поправиться и написали много добрых пожеланий. Сочувствие выразила и участница Comedy Woman Надежда Сысоева. А вот невеста Криворотова Барбара Пино пока в комментариях не появилась и любимого не поддержала.

В последнее время ходят слухи, что красивая пара распалась. Однако Криворотов их не раз опровергал. Его поддерживала и Лиза Адаменков, высказывавшая мнение, что роман Пино и Криворотова настоящий.