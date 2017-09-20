Илья Глинников и Екатерина Никулина прокомментировали скандал со своим участием

Несколько дней назад российские СМИ сообщили о срочной госпитализации героя шоу «Холостяк» Ильи Глинникова. Официальный представитель актера опроверг эту информацию, но журналисты уже начали свое расследование. В результате была выдвинута версия о ссоре и драке мужчины с невестой, Екатериной Никулиной, и она тут же обросла подробностями.

По неподтвержденным данным, жених попросил невесту покинуть его квартиру в Тихвинском переулке после того, как та вернулась после шумной вечеринки около девяти утра. Завязалась потасовка.

Журнал «СтарХит», ссылаясь на комментарии родственников Глинникова и источники в правоохранительных органах, сообщил, что Никулина разбила избраннику все лицо. Сама же модель отделалась синяками. Узнав об этом, поклонники Ильи забросали Екатерину злыми обвинениями под ее снимками в Instagram.

Несколько минут назад пара нарушила молчание о скандальной драке. «Дорогой социум, хватит уже; шоу давно закончилось и в шоу-бизнесе нам не место. Нет такой цели. Мы обычные люди — и у Нас все хорошо. Посылаю Вам воздушный поцелуй и Добра каждому в Душу. Перестаньте вести этот каламбур вокруг Нас», — обратилась Екатерина к подписчикам своего блога, сопроводив свои слова фотографией из грузинского ресторана «Сахли».