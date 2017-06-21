Актер поделился в Instagram романтичным фото своей возлюбленной

Пока поклонники звезды «Интернов» и главного героя пятого сезона российского «Холостяка», 32-летнего Ильи Глинникова ждут его грандиозную свадьбу с Екатериной Никулиной, молодые люди отправились в первое совместное путешествие.

Несмотря на то, что после окончания шоу молодые люди могут не скрывать свои отношения, в Instagram крайне редко появляются совместные фото влюбленных. Однако, Екатерина не могла не поделиться с подписчиками фотографией подаренного «холостяком» кольца.