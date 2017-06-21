Илья Глинников и Екатерина Никулина отправились в первое совместное путешествие
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Актер поделился в Instagram романтичным фото своей возлюбленной
Пока поклонники звезды «Интернов» и главного героя пятого сезона российского «Холостяка», 32-летнего Ильи Глинникова ждут его грандиозную свадьбу с Екатериной Никулиной, молодые люди отправились в первое совместное путешествие.
Местом отдыха пара выбрала Северные Марианские острова на побережье Тихого океана — не самый популярный для отдыха уголок среди российских туристов.
Несмотря на то, что после окончания шоу молодые люди могут не скрывать свои отношения, в Instagram крайне редко появляются совместные фото влюбленных. Однако, Екатерина не могла не поделиться с подписчиками фотографией подаренного «холостяком» кольца.
Напомним, 3 июня завершился очередной сезон шоу «Холостяк», победительницей которого стала 22-летняя Екатерина Никулина.