И все-таки Барбара? В Сети обсуждают избранницу доктора Криворотова из «Холостяка»
Фото: Instagram Антона Криворотова
Чуть более суток назад главный герой 7-го сезона шоу «Холостяк» Антон Криворотов в беседе с главным редактором WMJ Анной Вендер рассказал, какие девушки ему нравятся, и сообщил, что у него есть избранница, которую он успел познакомить с родителями.
Теперь в Сети обсуждают стоп-кадры из его «сториз», на которых замечена загадочная незнакомка, вполне вписывающаяся в описанный Антоном идеал.
Фото: Instagram Антона Криворотова
«Сетевые детективы» предположили, что на фото попала участница шоу «Холостяк» — кубинская модель Барбара Пино.
Впрочем, сам Криворотов пока не подтвердил эти предположения. На прямой вопрос Анны «Даша или Барбара» доктор не ответил. Однако сообщил, что свадьбу пока не планирует, но если решение будет принято и церемония состоится, она будет пышной.
Фото и видео: Instagram
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