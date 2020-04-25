И все-таки Барбара? В Сети обсуждают избранницу доктора Криворотова из «Холостяка»

«Сетевые детективы» предположили, что на фото попала участница шоу «Холостяк» — кубинская модель Барбара Пино.

Впрочем, сам Криворотов пока не подтвердил эти предположения. На прямой вопрос Анны «Даша или Барбара» доктор не ответил. Однако сообщил, что свадьбу пока не планирует, но если решение будет принято и церемония состоится, она будет пышной.