54-летняя Холли Берри показала роскошную фигуру и неувядающую красоту в дерзком образе
Фото: Global Look Press
Актриса Холли Берри не перестает удивлять поклонников своим потрясающим внешним видом. На днях звезда «Людей Икс» повторила фото на пляже 18-летней давности и предстала более соблазнительной, чем в молодости. А теперь же актриса выложила снимок с улиц Лос-Анджелеса, по которым она рассекает на скейте. И поводом стал ее 54-й день рождения.
54... А жизнь все лучше и лучше,
— подписала снимок Холли, представшая на фото в цветастом бикини и надетой поверх белой футболке. «Этот снимок сделал мой день», — призналась в комментариях Риз Уизерспун. А певица Rico Nasty выразила общее мнение, что именинница на этом фото больше похожа на 19-летнюю девушку, чем на 54-летнюю даму.
Холли Бэрри снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, у нее есть «Оскар» за роль в драме «Бал монстров». Она стала первой темнокожей актрисой, получившей эту престижную награду. Холли четырежды была замужем, с 2016 года разведена. У нее есть дочь и сын.
_Фото: face to face, Dave Bedrosian, via www.imago-im, Cronos/Kazuki Hirata, via www.im, Faye Sadou, YLMJ /Global Look Press; Instagram.com/@halleberry
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