54-летняя Холли Берри показала роскошную фигуру и неувядающую красоту в дерзком образе

— подписала снимок Холли, представшая на фото в цветастом бикини и надетой поверх белой футболке. «Этот снимок сделал мой день», — призналась в комментариях Риз Уизерспун. А певица Rico Nasty выразила общее мнение, что именинница на этом фото больше похожа на 19-летнюю девушку, чем на 54-летнюю даму.

Холли Бэрри снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, у нее есть «Оскар» за роль в драме «Бал монстров». Она стала первой темнокожей актрисой, получившей эту престижную награду. Холли четырежды была замужем, с 2016 года разведена. У нее есть дочь и сын.