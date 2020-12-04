Боярская и Матвеев, Тарасова и другие звезды на премьере «Серебряных коньков»
Фото: Пресс-служба
Одними из первых картину оценили супруги Максим Матвеев и Елизавета Боярская, которые довольно редко выходят вместе в свет. Актриса появилась на премьере в скромном, но при этом эффектном черном мини-платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Матвеев позировал фотографам в строгом классическом костюме и белоснежной рубашке.
Строгий образ выбрала и Аглая Тарасова, появившаяся на мероприятии в черном костюме-тройке.
Фото: Пресс-служба
Также на премьере появились сыгравшие в картине Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Александра Ревенко и Кирилл Зайцев и другие.
Действие картины происходит в 1899 году, в рождественском Петербурге. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров: Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
В прокат картина выходит 10 декабря. Приобрести билеты онлайн можно здесь.
Фото и видео: пресс-служба
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