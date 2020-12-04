Боярская и Матвеев, Тарасова и другие звезды на премьере «Серебряных коньков»

Одними из первых картину оценили супруги Максим Матвеев и Елизавета Боярская, которые довольно редко выходят вместе в свет. Актриса появилась на премьере в скромном, но при этом эффектном черном мини-платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Матвеев позировал фотографам в строгом классическом костюме и белоснежной рубашке.

Строгий образ выбрала и Аглая Тарасова, появившаяся на мероприятии в черном костюме-тройке.