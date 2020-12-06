Чулпан Хаматова сменила имидж — и теперь она нежная пепельная блондинка

К слову, недавно мы писали, как Чулпан Хаматова восхитила поклонников эффектным образом. Чулпан Хаматова приняла участие в благотворительном гала-вечере Gift of Life, который состоялся в Лондоне. На мероприятии 44-летняя актриса сияла в эффектном образе, который восхитил поклонников.

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