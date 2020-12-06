Чулпан Хаматова сменила имидж — и теперь она нежная пепельная блондинка
Фото: @chulpanofficial / Instagram
Чулпан Хаматова сменила имидж — и теперь она нежная блондинка. На новом фото, которое звезда опубликовала на своей странице Instagram, Чулпан позирует перед камерой с новым цветом волос, прической и укладкой. Актрисе сделали осветление волос, преобразив ее до неузнаваемости. Теперь у актрисы волос средней длины, уложенные легкой волной и пепельный блонд. К образу стилисты добавили яркий вечерний макияж с акцентом на глазах. Веки Чулпан подвели черным карандашом, подчеркнув глаза невероятной красоты.
Фолловеры остались в восторге от нового имиджа Чулпан и написали: «Неземная красота»,« Оооо, как интересно выглядите!», «Красотка», «Вы просто неузнаваемы», «Боже....кто эта девушка неземной красоты?», «Самая невероятная и самая милосердная. здоровья Вам, Чулпашечка», «Кака вы красивая! Невероятно! Внутри и снаружи», «Просто супер!!! Узнала не сразу!!!», «В любой расцветке Чулпан прекрасна», «Я вас не узнала!!!».
Фото: @chulpanofficial / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Чулпан Хаматова восхитила поклонников эффектным образом. Чулпан Хаматова приняла участие в благотворительном гала-вечере Gift of Life, который состоялся в Лондоне. На мероприятии 44-летняя актриса сияла в эффектном образе, который восхитил поклонников.
А вам понравился образ Чулпан Хаматовой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @chulpanofficial / Instagram
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