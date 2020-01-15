Пламенно-красное платье и танцы босиком: Чулпан Хаматова восхитила поклонников эффектным образом

Одна из последних публикаций в Instagram демонстрирует, как Хаматова пустилась в пляс, смахнув с ног бежевые лодочки на запредельно высоких шпильках. Своим образом актриса процитировала моду 1920-х годов, надев прямое платье длины миди пламенно-красного цвета. Вечерний наряд был щедро усыпан мерцающими пайетками, а его низ и рукава декорированы перьями в тон. «Талантливые, яркие, совершенно разные люди, спасибо вам за небезразличие, отзывчивость и желание помогать!» — прокомментировала фото Чулпан.