Пламенно-красное платье и танцы босиком: Чулпан Хаматова восхитила поклонников эффектным образом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Одна из последних публикаций в Instagram демонстрирует, как Хаматова пустилась в пляс, смахнув с ног бежевые лодочки на запредельно высоких шпильках. Своим образом актриса процитировала моду 1920-х годов, надев прямое платье длины миди пламенно-красного цвета. Вечерний наряд был щедро усыпан мерцающими пайетками, а его низ и рукава декорированы перьями в тон. «Талантливые, яркие, совершенно разные люди, спасибо вам за небезразличие, отзывчивость и желание помогать!» — прокомментировала фото Чулпан.
Пост актрисы, как и ее эффектный образ не остался без внимания. «Талантливейшая актриса и милая хрупкая женщина с огромным сердцем!», «Вы прекрасны в этом красном», «Фантастическая!», «Невероятная! Как же я восхищаюсь вами», «Что ж туфельки-то порастеряли!», «Чулпан, вы восхитительны!» — пишут фолловеры.
Фото: Instagram
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