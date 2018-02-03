27-летняя Дженнифер Лоуренс снова пострадала от действий интернет-пиратов.

С каждым годом все больше звезд становятся жертвами интернет-пиратов. Мошенники взламывают почтовые ящики, соцсети, телефоны звезд — и публикуют интимные снимки в Сети. Иногда это сопровождается шантажом.

История умалчивает, требовали ли злоумышленники что-то у одной из самых богатых актрис мира Дженнифер Лоуренс, но ее интимные фотографии снова попали в Сети.

Актриса не дает комментариев по этому вопросу, а вот ее фанаты по всему миру, ругая пиратов, восхищаются абсолютно обнаженной точеной фигурой Лоуренс: тонкая талия, высокая грудь, почти идеальные бедра — действительно, Дженнифер нечего стесняться.

Напомним, что пикантные фотографии Лоуренс уже попадали в Сеть в 2014 году. А в России от действий хакеров регулярно страдают Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков. Артист отмечал, что неприятные, казалось бы, события пошли на пользу его семье. «Я не только не имею претензий к тем, кто выложил эти фотографии, а, наоборот, благодарю их за это», — говорил муж певицы.

Фото: globallookpress