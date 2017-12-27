Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков снова стали жертвами интернет-взломщиков.

Сегодня Instagram Виктории Лопыревой был взломан неизвестными. На странице невесты Николая Баскова появились новые фотографии обнаженных звезд и просто известных людей. Жертвами стали Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, футболист Павел Мамаев и его жена Алана, модель и телеведущая Виктория Якубовская, миллионер Дмитрий Якубовский и его жена Валерия, бизнес-вумен Юлия Шаврина, героиня светских хроник Ксения Лукаш.

Впрочем, скорее всего, эти фотографии снова окажутся результатом фотомонтажа. «Поскольку я человек публичный, любой берет какую-то мою фотографию, где я загораю в плавках, с помощью фотошопа стирает плавки, приделывает мне член и выкладывает, как будто я голый. Фактически на фотографии изображен не я. Да, я вижу, что черты лица мои. Но там фотошоп с гениталиями. Точно так же с моей жены в один момент убирается купальник. Ее фотографию складывают с фотографией чужого обнаженного тела, подтирают и делают фотокоррекцию», — так Алексей объяснил происхождение снимков в прошлый раз. Он также поблагодарил неизвестных, так как интерес, возникший к его персоне, принес ему несколько выгодных контрактов.

По иронии судьбы, незадолго до взлома Виктория Лопырева опубликовала рекламный пост: «Мы с подругами уже месяц тестируем новое приложение. Мне, например, очень нравится, что я могу быть абсолютна спокойна, ведь это Приложение считается самым безопасным». Стало ли это причиной взлома ее аккаунта — неизвестно.

Фото: instagram