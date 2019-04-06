Икона стиля: Лопес в эффектном наряде Ralph Lauren стала гостьей премии CFDA Fashion Awards 2019

В Нью-Йорке состоялась одна из самых модных премий CFDA Fashion Awards. Совет модных дизайнеров США ежегодно награждает тех, кто внес значимый вклад в развитие индустрии. На красной дорожке позируют не только именитые кутюрье и голливудские звезды, но и журналисты, блогеры, телеведущие.
В одной из номинаций жюри выбирает знаменитость, которая весь год будет носить титул иконы стиля. В 2019 году это почетное звание досталось 49-летней Дженнифер Лопес.
На красной дорожке актриса и певица появилась в шикарном ансамбле от Ralph Lauren – в сияющем кроп-топе и пышной длинной юбке со шлейфом. Наряд был таким громоздким, что войти в помещение Дженнифер помогали ассистенты.
Фото: Kristin Callahan/ Global Look press
В Instagram Дженнифер отметила, что «оранжевый - это новый черный» и поблагодарила модный дом за создание такого красивого образа.
Модные критики назвали комплект спорным. Зато в нем Джей Ло в очередной продемонстрировала свой идеальный пресс и доказала, что не зря изнуряет себя тренировками и подготовкой к скорой свадьбе и началу большого гастрольного тура.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Kristin Callahan, Sonia Moskowitz/ Global Look press
Видео: youtube.com/ CFDA
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