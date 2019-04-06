Икона стиля: Лопес в эффектном наряде Ralph Lauren стала гостьей премии CFDA Fashion Awards 2019

В Нью-Йорке состоялась одна из самых модных премий CFDA Fashion Awards. Совет модных дизайнеров США ежегодно награждает тех, кто внес значимый вклад в развитие индустрии. На красной дорожке позируют не только именитые кутюрье и голливудские звезды, но и журналисты, блогеры, телеведущие.

В одной из номинаций жюри выбирает знаменитость, которая весь год будет носить титул иконы стиля. В 2019 году это почетное звание досталось 49-летней Дженнифер Лопес.