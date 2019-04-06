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Икона стиля: Лопес в эффектном наряде Ralph Lauren стала гостьей премии CFDA Fashion Awards 2019

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес стала самой стильной знаменитостью 2019 года

Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press
Певицу и актрису наградили званием самой стильной знаменитости 2019 года.

В Нью-Йорке состоялась одна из самых модных премий CFDA Fashion Awards. Совет модных дизайнеров США ежегодно награждает тех, кто внес значимый вклад в развитие индустрии. На красной дорожке позируют не только именитые кутюрье и голливудские звезды, но и журналисты, блогеры, телеведущие.

В одной из номинаций жюри выбирает знаменитость, которая весь год будет носить титул иконы стиля. В 2019 году это почетное звание досталось 49-летней Дженнифер Лопес.

Дженнифер получает премию самой стильной знаменитости

На красной дорожке актриса и певица появилась в шикарном ансамбле от Ralph Lauren – в сияющем кроп-топе и пышной длинной юбке со шлейфом. Наряд был таким громоздким, что войти в помещение Дженнифер помогали ассистенты.

Дженнифер лопес и Алекс Родригес

Фото: Kristin Callahan/ Global Look press

В Instagram Дженнифер отметила, что «оранжевый - это новый черный» и поблагодарила модный дом за создание такого красивого образа.

Модные критики назвали комплект спорным. Зато в нем Джей Ло в очередной продемонстрировала свой идеальный пресс и доказала, что не зря изнуряет себя тренировками и подготовкой к скорой свадьбе и началу большого гастрольного тура.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Kristin Callahan, Sonia Moskowitz/ Global Look press

Видео: youtube.com/ CFDA

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