Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет своей стройности — «Убрала из меню один продукт»

51-летняя звезда, у которой от актера Майкла Дугласа есть 20-летний сын Дилан и 17-летняя дочь Кэрис, много лет удивляет неувядающей молодостью и красотой. Она всегда выглядит стройно и привлекательно. По словам актрисы, за все эти годы она убирала из своего рациона лишь один продукт – артистка не балуется сладостями. Кэтрин призналась, что всегда ест только «настоящую еду», так как ей надо сохранять форму.

Зета-Джонс мечтает есть пирожные и сладости, когда «станет действительно старой». «Когда я стану по-настоящему старой, я начну принимать много витаминов. Хочу иметь возможность есть только десерты всю оставшуюся жизнь, - пошутила она. - Я ем настоящую еду. Убрала из меню один продукт».

Кроме того, Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет 20-летнего крепкого брака с Майклом Дугласом. Как призналась звезда, за два десятилетия семейной жизни были «взлеты и падения», но им с супругом удалось сохранить тепло. Им с мужем очень нравится общество друг друга. 51-летняя Кэтрин напомнила, что разница в возрасте с Майклом - 25 лет (актеру сейчас 76). Семью очень сблизил юмор, пара нередко подшучивает друг над другом.

Пара на протяжении 12 лет жила и воспитывала детей на Бермудах, откуда родом мать Майкла Дугласа. Сейчас Дуглас и Зета-Джонс живут в Нью-Йорке.