Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет 20-летнего крепкого брака с Майклом Дугласом

«Прежде всего, нам очень весело вместе. Мой муж старше меня на 25 лет. Это не секрет. Но нам не всегда было легко. В любых отношениях есть взлеты и падения — это нормально», — объяснила она.

Кроме того, знаменитость считает, что профессия только пошла на пользу браку. «Неизменные — это любовь и уважение. Мы никогда не теряли чувство юмора и наслаждаемся обществом друг друга. Мы с мужем проводим много времени вместе, потому что, в отличие от многих пар, у нас никогда не было постоянной работы с 09.00 до 17.00», — добавила она.

У актеров двое детей: 20-летний сын Дилан и 17-летняя дочь Кэрис. Пара на протяжении 12 лет жила и воспитывала детей на Бермудах, откуда родом мать Майкла Дугласа. «Мы уважаем личное пространство и умеем шутить друг над другом», — отметила актриса. Теперь, когда дети подросли, звездная чета выставила поместье на продажу за 10,6 миллиона долларов. Сейчас Дуглас и Зета-Джонс живут в Нью-Йорке.