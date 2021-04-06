Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет 20-летнего крепкого брака с Майклом Дугласом
Фото: picture-alliance.com
В Голливуде не так много пар, проживших вместе долгие годы. В ноябре 2020 года исполнилось 20 лет с тех пор, как Джонс и Дуглас поженились. Как призналась звезда, за два десятилетия семейной жизни были «взлеты и падения», но им с супругом удалось сохранить тепло. Им с мужем очень нравится общество друг друга. 51-летняя Кэтрин напомнила, что разница в возрасте с Майклом — 25 лет (актеру сейчас 76).
Фото: picture-alliance.com
«Прежде всего, нам очень весело вместе. Мой муж старше меня на 25 лет. Это не секрет. Но нам не всегда было легко. В любых отношениях есть взлеты и падения — это нормально», — объяснила она.
Кроме того, знаменитость считает, что профессия только пошла на пользу браку. «Неизменные — это любовь и уважение. Мы никогда не теряли чувство юмора и наслаждаемся обществом друг друга. Мы с мужем проводим много времени вместе, потому что, в отличие от многих пар, у нас никогда не было постоянной работы с 09.00 до 17.00», — добавила она.
У актеров двое детей: 20-летний сын Дилан и 17-летняя дочь Кэрис. Пара на протяжении 12 лет жила и воспитывала детей на Бермудах, откуда родом мать Майкла Дугласа. «Мы уважаем личное пространство и умеем шутить друг над другом», — отметила актриса. Теперь, когда дети подросли, звездная чета выставила поместье на продажу за 10,6 миллиона долларов. Сейчас Дуглас и Зета-Джонс живут в Нью-Йорке.
Фото: picture-alliance.com
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