Кенсингтонский дворец прокомментировал историю с пластическим хирургом и морщинами Кейт Миддлтон

На днях британский пластический хирург Мунир Сомджи опубликовал в своем блоге фотографии Кейт Миддлтон, на которых заметно: лоб герцогини стал намного более гладким. «Наша Кейт любит бэби-ботокс», — написал он.

Публикация вызвала волну возмущений, причем кто-то винил Кейт в злоупотреблении инъекциями красоты, а кто-то винил доктора в попытке пропиариться за счет супруги принца Уильяма.

«Королевская семья никогда не поддерживает коммерческую деятельность», — прокомментировали в Кенсингтонском дворце, дав понять: королевская семья не имеет к доктору никакого отношения.

New York Post и E! News добавили, что «эта история не соответствует действительности». Однако делала Кейт инъекции или нет, неизвестно: напрямую это предположение никто не прокомментировал.