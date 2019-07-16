«Совсем распустилась»: Кейт Миддлтон подверглась критике в Сети за большое количество морщин

Кенсингтонский дворец на официальной странице в Instagram поделился очередной порцией фотографией двух герцогинь с финала Уимблдона–2019. И на сей раз от хейтеров и критиков досталось не только Меган Маркл, что уже стало делом привычным, но и любимице британцев Кейт Миддлтон.

Несмотря на то, что 37-летняя герцогиня Кембриджская смотрелась просто блистательно в своем изумрудном платье, недоброжелатели упрекнули ее в том, что она стала выглядеть значительно старше для своих лет, а на лице заметно увеличилось количество морщин.