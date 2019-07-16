«Совсем распустилась»: Кейт Миддлтон подверглась критике в Сети за большое количество морщин

Кенсингтонский дворец на официальной странице в Instagram поделился очередной порцией фотографией двух герцогинь с финала Уимблдона–2019. И на сей раз от хейтеров и критиков досталось не только Меган Маркл, что уже стало делом привычным, но и любимице британцев Кейт Миддлтон.
Несмотря на то, что 37-летняя герцогиня Кембриджская смотрелась просто блистательно в своем изумрудном платье, недоброжелатели упрекнули ее в том, что она стала выглядеть значительно старше для своих лет, а на лице заметно увеличилось количество морщин.
«Кейт теперь такая морщинистая! Это безумие!», «Кейт красива, но одевается, как старуха, большую часть времени», «Прекрасная, но выглядит гораздо старше своего возраста, такое ощущение, что ей уже перевалило за 50», «Кэтрин выглядит особенно неухоженной на фоне безупречной прически, макияжа и хорошо подобранных нарядов», «Кэтрин и Меган – ровесницы, но герцогиня Сассекская выглядит гораздо моложе, хоть я ее искренне не люблю» – это лишь немногие из критических замечаний подписчиков на страницу королевской семьи.
Также Кейт Миддлтон упрекнули в излишней худобе и посоветовали начать, наконец, хорошо питаться, а то «скоро совсем растает».
Однако стоит отметить, что герцогиня Кембриджская действительно прекрасно выглядит, особенно учитывая ее плотный ежедневный график и заботу о трех детях, воспитанием которых она предпочитает заниматься лично, а не доверять эту важную миссию няням. Кроме того, известно, что Кэтрин – противница филлеров и любых уколов красоты, так что появление морщинок вполне естественно и ничуть не портит ее образ.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!