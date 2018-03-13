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Кен и Бузова: СМИ обсуждают необычную звездную пару

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Фото из Instagram Ольги Бузовой
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Британского манекенщика Родриго Алвеса записали в потенциальные женихи Ольги Бузовой.

На днях в Москве приземлился самолет с «живым Кеном». Самым настоящим — знаменитым британским манекенщиком Родриго Алвесом. Мужчина, полностью изменивший себя с помощью пластических операций, прилетел в столицу ради участия в Московской неделе моды. Но его намеки в одном из постов в Instagram спровоцировали в СМИ разговоры, что Кен приехал к Ольге Бузовой.

Хештеги #dom2 и #tnt к одному поставили фанатов и представителей СМИ в тупик и дали почву для фантазий. Вероятнее всего, мужчина-модель составит Бузовой компанию в одном из эфиров известного реалити-шоу. Впрочем, не исключена и романтическая составляющая: все мы знаем склонность Ольги к эпатажу.

Оля — невеста на выданье. После того, как ее муж, футболист Дмитрий Тарасов ушел к модели Анастасии Костенко, она ни с кем в длительных романах не состояла. Да и те, которые ей приписывали, больше похожи на слухи.

Ждем развития событий!

Фото: instagram

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