Кейтлин Дженнер рассказала, какая из дочерей ей ближе

Кейтлин Дженнер, поменявшая пол, рассказала в интервью изданию The Skinny Confidential Him & Her, как складываются отношения с дочерьми Кендалл и Кайли после смены пола. Кейтлин отмечает, что семья приняла ее решение, и отношения с дочками у нее хорошие.

Но все же, по словам Дженнер, Кендалл более скрытная и закрытая, и с ней не всегда складывается доверительная беседа, несмотря на общие интересы, среди которых спорт.

А вот с Кайли Кейтлин намного ближе. Они часто встречаются за ужином, порой в сопровождении одной из подруг Кейтлин.

«Кайли мне как будто немного ближе. Мы стараемся встречаться за ужином раз в неделю или две. Она всегда готовит вкусные блюда, гораздо вкуснее, чем в ресторанах. Иногда с нами ужинает моя подруга София Хатчинс, она хорошо общается с Кайли. Вот так мы и проводим наши ужины. Мы втроем, и больше никого… Немного вина, разговоры о том о сем», — рассказывает Дженнер.

По ее словам, Кайли очень открытая, и с ней просто найти общий язык и доверительно общаться.

Кейтлин, которая раньше была Брюсом Дженнером и отцом Кендалл и Кайли, сменила пол в 2015 году, и с тех пор живет, как женщина.