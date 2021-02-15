Кейт Уинслет рассказала о проблемах при съемках откровенных сцен

Кейт Уинслет рассказала о том, какие проблемы возникают во время съемок сцен эротического характера, и почему часто они становятся проблемой для актрис.

В своих эмоциях по этому поводу Кейт призналась в подкасте Самиры Ахмед.

Она заявила, что чувствовала себя некомфортно при съемке интимных сцен, и отметила, что такие проблемы мог бы решить координатор.

«Я очень хотела бы, чтобы они присутствовали на площадке, когда я снималась. Просто, чтобы был человек, который мог бы сказать партнеру: "Можно ли попросить его не класть туда свои руки?". Говорить это самой может быть довольно неловко», — признается Уинслет.

Актриса отмечает, что намерена решить этот вопрос. Так, на съемках «Мейр из Исттауна» от HBO она решила заняться этим сама и оказала помощь своей молоденькой коллеге, актрисе Ангури Райс.

«Я просто почувствовала, что она нервничает. Поэтому я сказала ей: "Я буду здесь, я останусь, я не уйду со съемочной площадки". Она ответила мне: "Слава богу, Кейт, большое тебе спасибо!"».

Ранее про сложности во время съемок интимных сцен высказывалась актриса Кира Найтли, которая заявила, что готова сниматься в таких сценах только у женщины-режиссера.