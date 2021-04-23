Кейт Миддлтон заметили в серьгах королевы Елизаветы II 44-летней давности
Фото: Global Look Press
Герцогиня Кембриджская была вместе с супругом. Она выбрала для публичного мероприятия пальто от Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2 322 фунта стерлинга (около 242 тысячи рублей). Миддлтон дополнила свой образ серьгами, украшенными жемчугом и бриллиантами. В них раньше ходила королева Елизавета II. Она надевала серьги в 1977 году на празднование собственного 50-летия.
При этом Кейт уже не впервые замечают в этом украшении. Она появилась в серьгах во время первого одиночного тура в Нидерланды в 2016 году. Члены королевской семьи могут одалживать украшения из коллекции королевы.
Модный дизайнер Грейс Хан, которая представляет авторские сумки, рассказала о модных привычках герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма считается настоящей иконой стиля и идеальным примером сдержанных и элегантных аристократичных образов. Она отметила, что когда увидела Кейт со своей сумкой, испытала огромные эмоции.
По словам эксперта, Кейт не надевает одни и те же наряды подряд, она может повторить свой образ, изменив его настроение или дополнив другими аксессуарами спустя несколько лет после выхода.
Фото: Global Look Press, picture-alliance.com
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