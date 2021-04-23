Кейт Миддлтон заметили в серьгах королевы Елизаветы II 44-летней давности

Герцогиня Кембриджская была вместе с супругом. Она выбрала для публичного мероприятия пальто от Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2 322 фунта стерлинга (около 242 тысячи рублей). Миддлтон дополнила свой образ серьгами, украшенными жемчугом и бриллиантами. В них раньше ходила королева Елизавета II. Она надевала серьги в 1977 году на празднование собственного 50-летия.

При этом Кейт уже не впервые замечают в этом украшении. Она появилась в серьгах во время первого одиночного тура в Нидерланды в 2016 году. Члены королевской семьи могут одалживать украшения из коллекции королевы.