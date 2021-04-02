Модный дизайнер рассказала о предпочтениях и модных привычках Кейт Миддлтон
Фото: Global Look Press
Модный дизайнер Грейс Хан, которая представляет авторские сумки, рассказала в беседе с изданием Hello о модных привычках герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма считается настоящей иконой стиля и идеальным примером сдержанных и элегантных аристократичных образов.
Она отметила, что когда увидела Кейт со своей сумкой, испытала огромные эмоции.
Фото: Global Look Press
«Это было почти три года назад, она выбрала модель Love Letter. Мы отправили сумку во дворец, а потом я ждала, чтобы увидеть ее в новостях! Поэтому я была очень удивлена. В тот день я просто расплакалась».
Грейс отметила, что сумочку в образ Кейт вписала не сразу, а спустя несколько лет. Однако это было не напрасно — модель отлично дополнила элегантный наряд герцогини.
Кроме того, дизайнер отметила интересную модную особенность стиля Кейт — хотя икона стиля не надевает одни и те же наряды подряд, она может повторить свой образ, изменив его настроение или дополнив другими аксессуарами спустя несколько лет после выхода.
Фото: Global Look Press
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