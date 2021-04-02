Модный дизайнер рассказала о предпочтениях и модных привычках Кейт Миддлтон

«Это было почти три года назад, она выбрала модель Love Letter. Мы отправили сумку во дворец, а потом я ждала, чтобы увидеть ее в новостях! Поэтому я была очень удивлена. В тот день я просто расплакалась».

Грейс отметила, что сумочку в образ Кейт вписала не сразу, а спустя несколько лет. Однако это было не напрасно — модель отлично дополнила элегантный наряд герцогини.

Кроме того, дизайнер отметила интересную модную особенность стиля Кейт — хотя икона стиля не надевает одни и те же наряды подряд, она может повторить свой образ, изменив его настроение или дополнив другими аксессуарами спустя несколько лет после выхода.