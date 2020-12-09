Кейт Миддлтон вышла в свет в старом пальто и восхитила поклонников
Фото: Global Look Press
38-летняя Миддлтон с супругом, принцем Уильямом, отправились в Кардифф, Уэльс. Это был двухдневный королевский тур. В рамках визита члены королевской семьи встретились со студентами местного университета и побывали в замке Cardiff.
Фотографы запечатлели герцогиню в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета. Кроме того, на Кэтрин были черная водолазка, юбка марки Emilia Wickstead. Свой образ она дополнила шарфом с таким же принтом. Кроме того, Миддлтон выбрала для поездки сапоги на шпильке, сумку Grace Han и кожаные перчатки.
Поклонники жены британского принца пришли в восторг от образа Миддлтон. «Как всегда выглядит чудесно», — написали они. «Мне очень нравится пальто Кейт! Она всегда выглядит элегантно», — считают юзеры. «Герцогиня как всегда потрясающая», — пришли к выводу фолловеры. «Спасибо, что она не скупает одежду тоннами!» — высказались люди.
Ранее Кейт Миддлтон показала идеальное пальто для встречи с холодами. Она сделала ставку на яркий гранатовый красный и не прогадала: цвет ей определенно к лицу.
Во время выхода в свет герцогиня Кембриджская совершила оммаж любимому дизайнеру Александру Маккуину, выбрав пальто модного дома. Кстати, верхней одежды Alexander McQueen у Кэтрин целая коллекция.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal, Global Look Press
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