Кейт Миддлтон вышла в свет в старом пальто и восхитила поклонников

38-летняя Миддлтон с супругом, принцем Уильямом, отправились в Кардифф, Уэльс. Это был двухдневный королевский тур. В рамках визита члены королевской семьи встретились со студентами местного университета и побывали в замке Cardiff.

Фотографы запечатлели герцогиню в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета. Кроме того, на Кэтрин были черная водолазка, юбка марки Emilia Wickstead. Свой образ она дополнила шарфом с таким же принтом. Кроме того, Миддлтон выбрала для поездки сапоги на шпильке, сумку Grace Han и кожаные перчатки.