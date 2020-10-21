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Кейт Миддлтон показала идеальное пальто для встречи с холодами

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Кейт Миддлтон блеснула в длинном пальто цвета граната

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон попала в объективы камер на мероприятии в честь запуска масштабной фотовыставки, учрежденной герцогиней еще в период карантина. 38-летняя монаршая особа показала, как оставаться элегантной даже в период холодов.

Миддлтон сделала ставку на ультраяркий гранатовый красный и не прогадала: цвет ей определенно к лицу. Во время выхода в свет герцогиня Кембриджская совершила оммаж любимому дизайнеру, Александру Маккуину, выбрав пальто модного Дома. Кстати, верхней одежды Alexander McQueen у Кэтрин целая коллекция. На этот раз главную роль в образе забрало двубортное пальто в пол с акцентом на талии. В комплекте с ним — базовый белый топ и плиссированная миди-юбка. Супруга принца Уильяма решила не усложнять образ и дополнила его классическими черными лодочками Gianvito Rossi. Финальный штрих — изящная сумка-ридикюль от Grace Han, которая, по данным Daily Mail, обошлась в круглую сумму — £1595 (более 160 тысяч рублей — прим. ред.).

Образы монарших особ и селебрити далеко не всегда безупречны, и с ними случаются конфузы. Так, у самой Миддлтон несколько раз «улетела» юбка! Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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