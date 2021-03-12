Кейт Миддлтон выбрала дешевую одежду для выхода в свет и порадовала поклонников

Герцогиня Кембриджская впервые появилась на публике после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в Великобритании. Кейт вместе с мужем и тремя детьми посетила школу в Лондоне и провела встречу по вопросам психического здоровья детей.

Для мероприятия герцогиня выбрала розовый джемпер британского бренда Boden, стоимость которого составила 65 фунтов (6689 рублей). Кроме того, на ней были пальто такого же цвета марки Max and Co за 389 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей) и черные брюки бренда Jigsaw за 130 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). В руках Миддлтон был клатч, а на лице - маска с цветочным принтом. Образ она дополнила туфлями на каблуках.