Кейт Миддлтон выбрала дешевую одежду для выхода в свет и порадовала поклонников
Фото: Global Look Press
Герцогиня Кембриджская впервые появилась на публике после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в Великобритании. Кейт вместе с мужем и тремя детьми посетила школу в Лондоне и провела встречу по вопросам психического здоровья детей.
Для мероприятия герцогиня выбрала розовый джемпер британского бренда Boden, стоимость которого составила 65 фунтов (6689 рублей). Кроме того, на ней были пальто такого же цвета марки Max and Co за 389 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей) и черные брюки бренда Jigsaw за 130 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). В руках Миддлтон был клатч, а на лице - маска с цветочным принтом. Образ она дополнила туфлями на каблуках.
Фото: picture-alliance.com
Поклонники Кейт были в восторге от выбранного ею наряда. Они поблагодарили герцогиню за поддержку бюджетного бренда во время пандемии коронавируса. По мнению фанатов, Миддлтон всегда выглядит безупречно. «Мне нравится ее наряд, он действительно бюджетный!» - уточнили они. «Кейт выглядит шикарно как в дорогих, так и в дешевых нарядах», - уверены другие.
Эксперты считают, что в 2020 году Миддлтон покупала намного меньше нарядов, чем в 2019-м. Журналисты подсчитали общую цену платьев и украшений герцогини, исходя из выходов Кейт в том, в чем ее не видели раньше. Итого, суммарная стоимость составила в 93 914 фунтов стерлингов (это около десяти миллионов рублей).
Фото: picture-alliance.com, Global Look Press
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