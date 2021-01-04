Названы траты Кейт Миддлтон на наряды в 2020 году
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Согласно изданию, супруга принца Уильяма, несмотря на статус иконы стиля, не забывает о том, что платья и украшения приобретаются на деньги граждан Великобритании.
Как считают специалисты, в 2020 году перед Кейт стояла непростая задача — она должна была выглядеть идеально, однако без ущерба для экономики Соединенного Королевства. На данный момент страна, как и другие государства, испытывает экономические проблемы из-за пандемии коронавируса. Эксперты считают, что в 2020 году Миддлтон покупала намного меньше нарядов, чем в 2019-м.
Журналисты подсчитали общую цену платьев и украшений герцогини, исходя из выходов Кейт в том, в чем ее не видели раньше. Итого, суммарная стоимость составила в 93 914 фунтов стерлингов (это около десяти миллионов рублей).
При этом самый дорогой образ Кейт выбрала для посещения Ирландии в начале марта 2020 года. В аэропорту Дублина она появилась в зеленом пальто Catherine Walker и платье Alessandra Rich. Кроме того, на ней были дорогие серьги за 17 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). В 2019 году траты главной модницы королевской семьи были оценены в 103 075 фунтов стерлингов (около 10,3 миллиона рублей).
Ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в старом пальто и восхитила поклонников. Фотографы запечатлели герцогиню в пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета. Кроме того, на Кэтрин были черная водолазка, юбка марки Emilia Wickstead. Свой образ она дополнила шарфом с таким же принтом.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal
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