Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом пальто за 36 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
Кейт Миддлтон вместе с мужем отправились на встречу с сотрудниками скорой помощи в Лондоне. Герцогиню успели сфотографировать журналисты на улице. Для выхода герцогиня выбрала светло-коричневое пальто из кашемира и шерсти известно бренда масс-маркета Massimo Dutti. Его стоимость составляет всего 349 фунтов стерлингов (36 тысяч рублей). На герцогине также была водолазка из тонкого трикотажа в тон верхней одежде и стильная защитная маска. Свой образ она дополнила замшевой сумкой и туфлями на невысоком каблуке.
Фото: Global Look Press
Как отмечает Daily Mail, впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе, во время общенационального королевского тура в январе 2020 года.
Ранее мы писали, как Кейт Миддлтон дала вторую жизнь жакету 4-летней давности. Одежду и аксессуары из своего гардероба герцогиня Кембриджская носит годами. Не так давно 39-летняя герцогиня снова показала полюбившийся ей модный артефакт, которому с радостью дала вторую жизнь.
Фото: Global Look Press
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