Кейт Миддлтон вновь вышла в свет в старом пальто за 36 тысяч рублей

Как отмечает Daily Mail, впервые жена принца Уильяма была замечена в описанном пальто в Кардиффе, во время общенационального королевского тура в январе 2020 года.

Ранее мы писали, как Кейт Миддлтон дала вторую жизнь жакету 4-летней давности. Одежду и аксессуары из своего гардероба герцогиня Кембриджская носит годами. Не так давно 39-летняя герцогиня снова показала полюбившийся ей модный артефакт, которому с радостью дала вторую жизнь.