Кейт Миддлтон и принц Уильям стали соперниками на лодочных соревнованиях в Германии

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети продолжают свои путешествия. На этот раз семья посетила с официальным визитом Германию. И пока маленькие Джордж и Шарлотта были под присмотром нянь, мама и папа сразились между собой.

Кейт и Уильям стали капитанами команд из университетов Кембриджа и Гейдельберга, соревнующихся в гребле на реке Неккар. «Мы еще посмотрим, кто кого», — воинственно заявила герцогиня, садясь в лодку. В ее команде был признанный чемпион, и она была уверена, что победит.