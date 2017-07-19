Кейт Миддлтон решила ни в чем не уступать мужу
Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети продолжают свои путешествия. На этот раз семья посетила с официальным визитом Германию. И пока маленькие Джордж и Шарлотта были под присмотром нянь, мама и папа сразились между собой.
Кейт и Уильям стали капитанами команд из университетов Кембриджа и Гейдельберга, соревнующихся в гребле на реке Неккар. «Мы еще посмотрим, кто кого», — воинственно заявила герцогиня, садясь в лодку. В ее команде был признанный чемпион, и она была уверена, что победит.
Однако, вопреки ее ожиданиям, команда Уильма пришла к финишу первой.
Но и после гонок Кейт решила не уступать мужу: на церемонии награждения она наравне со всеми взяла большую кружку немецкого пива. Как подобает настоящей леди, герцогиня лишь пригубила ароматный напиток, но смотрелась она все равно весьма живописно.
После соревнований супруги отправились в Берлин, где в зеркальном зале старинного ресторана «Клерченс Бальхаус» продолжили деловую встречу.
Фото: globallookpress.com