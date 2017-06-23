35-летняя Кейт Миддлтон избавилась от длинных волос

Шикарные локоны Кейт Миддлтон не один год вызывали зависть у окружающих. Прическа «как у Кейт» была одним из самых популярных запросов в парикмахерских. Теперь поклонницам стиля герцогини Кембриджской придется снова записываться в салон: на открытии Уимблдонского турнира супруга принца Уильяма удивила всех новой стрижкой.

Обновленная Кейт появилась на торжественном мероприятии в элегантном платье в горох Dolce & Gabbana стоимостью 2 125 доллара США. Образ дополнила сумочка Victoria Beckham за 1 275 долларов.

А вы помните, как Кейт выглядела с прежней длиной? Какая вам нравится больше?