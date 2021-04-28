Кейт Миддлтон появилась на публике в обуви 17-летней давности

Как уточнили стилисты, впервые в этих сапогах Миддлтон заметили во дворце Бленхейм в 2004 году. Еще через год она надела их на фестиваль троеборья в графстве Глостершир. В 2016 году Кейт отправилась в любимых коричневых сапогах на трехчасовой поход по Бутану вместе с Уильямом. Она появилась в них во время визита в Robin Hood Primary School в Лондоне в ноябре 2020 года.

Ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в украшении 44-летней давности, принадлежащем королеве Елизавете II. Она выбрала для публичного мероприятия пальто от Dolce & Gabbana с золотыми пуговицами стоимостью 2 322 фунта стерлинга (около 242 тысячи рублей). Миддлтон дополнила свой образ серьгами, украшенными жемчугом и бриллиантами. В них раньше ходила королева Елизавета II. Она надевала серьги в 1977 году на празднование собственного 50-летия.