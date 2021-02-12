Кейт Миддлтон хочет изменить внешность после коронации

Ранее Миддлтон появилась в эфире онлайн-конференции в старой одежде и вызвала споры. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в Сети обсудили с врачами заботу о психическом здоровье медиков, которые работают с больными коронавирусом. Кейт выбрала для онлайн-беседы классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ.

Эксперты моды заметили, что в блейзере бренда Smythe Миддлтон выступала в Эссексе в 2018 году. По мнению юзеров, ее «идеальность» очень скучна.

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