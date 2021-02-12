Кейт Миддлтон хочет изменить внешность после коронации
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Герцогиня Кембриджская уточнила, что будучи королевой, она намерена начать искать вдохновение для нарядов в образах нынешней правительницы Великобритании Елизаветы II. 39-летняя Миддлтон в будущем хочет носить одежду современных дизайнеров, чтобы «быть ближе к народу».
Как считает автор книги «Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля» Бетан Холт, люди отдаляются от королевских особ, которые «находятся на расстоянии и сидят в своих дворцах». «Общественность хочет иметь возможность общаться, и я думаю, что члены королевской семьи понимают, что одежда - это способ, который поможет этого достичь», - подчеркнула журналист.
Ранее Миддлтон появилась в эфире онлайн-конференции в старой одежде и вызвала споры. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в Сети обсудили с врачами заботу о психическом здоровье медиков, которые работают с больными коронавирусом. Кейт выбрала для онлайн-беседы классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ.
Эксперты моды заметили, что в блейзере бренда Smythe Миддлтон выступала в Эссексе в 2018 году. По мнению юзеров, ее «идеальность» очень скучна.
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Фото: Instagram/@kensingtonroyal
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