Кейт Миддлтон и принц Уильям «рассекретили» свой тайный замок в Шотландии
Не один год при желании побыть в тишине и спокойствии супруги вместе с детьми отправлялись в Балморал, Шотландия. Именно там, по сообщению The Sun, находится их тайный коттедж Там-На-Гар (Tam-Na-Ghar). Он виртуозно спрятан в тысячах акрах королевской земли: его подарила Уильяму королева-мать незадолго до своей смерти в 2002 году.
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Фото: i-Images/Global Look Press
Согласно британскому HELLO!, Уильям начал использовать шотландский дворец, когда учился в университете Сент-Эндрюс, расположенном неподалеку. А когда начались отношения с Кейт — не раз приглашал ее туда на выходные.
Как известно, королевская семья сейчас проводит свои каникулы в Шотландии и недавно Уильям, Кейт и их трое детей останавливались в Там-На-Гар. Скорее всего, чтобы больше проводить времени с королевой Елизаветой II, которая тоже отдыхает в своем замке в Балморал, куда в этом году она приехала раньше, чем обычно. Еще в мае потерявшая супруга королева переживала здесь уход Филиппа. Но недолго: потому что накануне смерти мужа она пообещала ему не носить долго траур и как можно скорее вернуться к своим обязанностям.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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