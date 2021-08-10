Кейт Миддлтон и принц Уильям «рассекретили» свой тайный замок в Шотландии

Как известно, королевская семья сейчас проводит свои каникулы в Шотландии и недавно Уильям, Кейт и их трое детей останавливались в Там-На-Гар. Скорее всего, чтобы больше проводить времени с королевой Елизаветой II, которая тоже отдыхает в своем замке в Балморал, куда в этом году она приехала раньше, чем обычно. Еще в мае потерявшая супруга королева переживала здесь уход Филиппа. Но недолго: потому что накануне смерти мужа она пообещала ему не носить долго траур и как можно скорее вернуться к своим обязанностям.